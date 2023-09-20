Нужен комментатор на битву в стиле Николая Фоменко в рестлинге.

Пример - https://www.youtube.com/watch?v=fish7sxKicQ

Пример текста - Добро пожаловать на «Марафон Мертвецов», бойцы! Помните: на вас смотрят сотни зрителей, так что если планируете сегодня погибнуть, то постарайтесь сделать это красиво!

Доооооброоооое утро, Бораль! "Марафон Мертвецов" возвращается в эфир - новый день, новая бойня!