Диктор (мужской голос)

$30
ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок24 просмотра
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Нужен комментатор на битву в стиле Николая Фоменко в рестлинге.

Пример - https://www.youtube.com/watch?v=fish7sxKicQ

Пример текста - Добро пожаловать на «Марафон Мертвецов», бойцы! Помните: на вас смотрят сотни зрителей, так что если планируете сегодня погибнуть, то постарайтесь сделать это красиво!
Доооооброоооое утро, Бораль! "Марафон Мертвецов" возвращается в эфир - новый день, новая бойня!

3 месяца назад
3072021
Юлия 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
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