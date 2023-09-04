Рассказать текст на видео

Вы должны расказать на камеру этот текст: В компании Паркер оборудование покупается на 2 года. Оборудование выпускается в виде зарядных мобильных устройств, которые устанавливаются в кафе и барах с большой проходимостью. Когда клиенту необходимо, он берёт в аренду оборудование и оплачивает его с помощью QR-кода, за счёт этого в компании увеличивается прибыль. То есть мы покупаем это оборудование, кто-то берёт его в аренду, и мы получаем преимущество в том, что можем увеличивать свой доход и развивать компанию. и в конце показать жест пальца вверх