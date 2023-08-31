Снять короткий видео отзыв, 30-60 секунд.

Требуется озвучить текст измессенджера голосом. Не реклама, не пошлятина, заключение врача для личного архива. Никаких ФИО, кроме пациента, не присутствует. Примерно 1500 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно записать видео отзыв о работе с агенством по поиску работы. Возраст от 21.
Текст который нужно проговорить есть, от вас только снять короткий видео отзыв, буквально 30-60 секунд.
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