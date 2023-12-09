Требования:

Пол: Мужчина / Женщина.

Возраст: 35 лет и старше

Внешность: Славянская / Азиатская

Гардероб: презентабельная одежда

Обстановка: Улица, дом, машина

Звук: хорошая слышимость без посторонних звуков/ в людном месте - не должна перебивать речь

Разрешение видео: не ниже 720p (1280x720)

Формат видео: вертикальное / горизонтальное

Произношение, дикция: четкое, без запинок.

Речь: живая, не по бумажке.

Язык: русский.

Текст предоставляется индивидуально!

Готовим видеоотзывы для иммиграционного агентства. Идеально если вы находитесь в ЕС в городе с достопримечательностями, или красивым видом, и можете снять видео на его фоне. Тогда за ролик 150 слов платим 10 долларов. Если дома или в машине - 7 долларов.