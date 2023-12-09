1. Монтаж, склейка и другие изменения видео. 2. Работа с хромакеем 3. Добавление интересных эффектов для Вашего видео. 4. Конвертация видео в любой доступный формат. 5. Сделаю вам "мувик" Нужно для заказа: Видео (материал) для работы и объясните что вам нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Пол: Мужчина / Женщина.
Возраст: 35 лет и старше
Внешность: Славянская / Азиатская
Гардероб: презентабельная одежда
Обстановка: Улица, дом, машина
Звук: хорошая слышимость без посторонних звуков/ в людном месте - не должна перебивать речь
Разрешение видео: не ниже 720p (1280x720)
Формат видео: вертикальное / горизонтальное
Произношение, дикция: четкое, без запинок.
Речь: живая, не по бумажке.
Язык: русский.
Текст предоставляется индивидуально!
Готовим видеоотзывы для иммиграционного агентства. Идеально если вы находитесь в ЕС в городе с достопримечательностями, или красивым видом, и можете снять видео на его фоне. Тогда за ролик 150 слов платим 10 долларов. Если дома или в машине - 7 долларов.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 дней назад
- $60
Здравствуйте. Нужны скриншоты в фигме и видео с сайта и мобильного приложения портала Chatroulette.com Скриншоты всех состояний который юзер может видеть, mobile web / mobile app / desktop, можно сразу делать видео потом резать ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт11 дней назад
- $200
Нужно создать анимационное видео для бизнеса , все детали в личкуВидеомонтаж14 заявокЗакрыт11 дней назад
Смонтировать ролик в тик ток и в инстаграм. Пример как именно скину в лс.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт11 дней назад
- $200
Наша компания занимается, пригоном авто с Европы, нам на ютубе пишут негативные видео , с неправдивой информацией, нужно ужалить ютуб канал , любыми способамиВидеомонтаж10 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Нужно смонтировать рекламный ролик. Подробности в личных сообщенияхВидеомонтаж13 заявокЗакрыт12 дней назад
- $20
Подобрать видео мемы под видео. Задача: Подобрать мемы к фразам из интервью людей. Образец вот как это сделано: https://www.youtube.com/watch?v=Z86TV-HH7y8 Какой исполнитель нужен: ...Видеомонтаж29 заявокЗакрыт25 дней назад
- $200
Добрый день. Нужно презентовать людям бизнес идею в видео. С аудио дорожкой голоса + какая-то графика, анимация, тексты и приятная музыка на фоне. Тема- гемблинг и казино. Длительность примерно 2 - 2.5 минуты. ...Видеомонтаж7 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Мы ищем талантливых, опытных видеоредакторов, умеющих использовать Premiere Pro и After Effects для длинных видеороликов на YouTube, подобных Иману Гаджи. Редакторы должны иметь возможность редактировать длинные видеоролики YouTube (8-20-минутные видеоролики) в соответствии со стандартами/стилями, ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт14 дней назад