Нужен специалист который удалит канал с ютуба

Ищу заинтересованных студентов для монтажа видео лекций. С меня материалы, с тебя интересно смонтированное видео! Тема -психология. Если ты учишься монтажу и хочешь попробовать себя в работе- давай попробуем сделать что-то действительно интересное и завлекающее!