Мы ищем талантливых, опытных видеоредакторов, умеющих использовать Premiere Pro и After Effects для длинных видеороликов на YouTube, подобных Иману Гаджи. Редакторы должны иметь возможность редактировать длинные видеоролики YouTube (8-20-минутные видеоролики) в соответствии со стандартами/стилями, ...
Короткая видео презентация для бизнеса по тематике гемблинга и казино
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно презентовать людям бизнес идею в видео. С аудио дорожкой голоса + какая-то графика, анимация, тексты и приятная музыка на фоне. Тема- гемблинг и казино.
Длительность примерно 2 - 2.5 минуты.
По поводу скрипта для аудио - с ним пока не решили это будет заказываться отдельно или мы сами запишем или будем отдельно заказывать. Либо может у вас есть такая опция что можете еще и озвучить. А так мы дадим все текста, идеи, контент по каждому кадру. Всё это надо будет детально обговаривать.
Приложите также примеры ваших работ обязательно где есть что-то похожее реализовано. Также напишите примерную стоимость за работу, но это можно в процессе общения утвердить точнее. Сейчас хотябы примерно чтобы понимать.
Нравятся вот такие примеры-
1. https://www.youtube.com/watch?v=aFRmxil0t0M (здесь нравится анимация, переходы, общий настрой, энергичная музыка).
2. https://vimeo.com/showcase/10313968/video/791114111 (очень хорошая работа- удачная подача, разнообразие, динамика).
3. https://www.youtube.com/watch?v=vCdaFPpvXZA (стильные цвета и фон, но телефон постоянно в экране, вновь и вновь телефон и становится скучно. Как вставка на 10 секунд подходит, но на всё время видео- нет)
https://www.youtube.com/watch?v=ok9oPojZ_JI&ab_channel=Startfire-bestdesignstudio%21 - тут наверное с 46 секунды нравится начиная где нет этой рисованной графики, но в целом, динамичность, подача, энергичность, сменяемость разных идей - нравится, что нет однообразия, смотреть интересно, музычка хорошая темповая. Заводит.
Вот пример как не нужно делать- https://www.youtube.com/watch?v=8zsMBuH8hQc (Всё время видео текст на текст, так не хотим для нас это показалось не интересно, cкучно становится смотреть одно и тоже минуту. Такое возможно только как короткая вставка)
Спасибо!
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