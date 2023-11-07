Короткая видео презентация для бизнеса по тематике гемблинга и казино

Добрый день.



Нужно презентовать людям бизнес идею в видео. С аудио дорожкой голоса + какая-то графика, анимация, тексты и приятная музыка на фоне. Тема- гемблинг и казино.

Длительность примерно 2 - 2.5 минуты.



По поводу скрипта для аудио - с ним пока не решили это будет заказываться отдельно или мы сами запишем или будем отдельно заказывать. Либо может у вас есть такая опция что можете еще и озвучить. А так мы дадим все текста, идеи, контент по каждому кадру. Всё это надо будет детально обговаривать.



Приложите также примеры ваших работ обязательно где есть что-то похожее реализовано. Также напишите примерную стоимость за работу, но это можно в процессе общения утвердить точнее. Сейчас хотябы примерно чтобы понимать.

Нравятся вот такие примеры-

1. https://www.youtube.com/watch?v=aFRmxil0t0M (здесь нравится анимация, переходы, общий настрой, энергичная музыка).

2. https://vimeo.com/showcase/10313968/video/791114111 (очень хорошая работа- удачная подача, разнообразие, динамика).

3. https://www.youtube.com/watch?v=vCdaFPpvXZA (стильные цвета и фон, но телефон постоянно в экране, вновь и вновь телефон и становится скучно. Как вставка на 10 секунд подходит, но на всё время видео- нет)

https://www.youtube.com/watch?v=ok9oPojZ_JI&ab_channel=Startfire-bestdesignstudio%21 - тут наверное с 46 секунды нравится начиная где нет этой рисованной графики, но в целом, динамичность, подача, энергичность, сменяемость разных идей - нравится, что нет однообразия, смотреть интересно, музычка хорошая темповая. Заводит.

Вот пример как не нужно делать- https://www.youtube.com/watch?v=8zsMBuH8hQc (Всё время видео текст на текст, так не хотим для нас это показалось не интересно, cкучно становится смотреть одно и тоже минуту. Такое возможно только как короткая вставка)



Спасибо!