Короткая видео презентация для бизнеса по тематике гемблинга и казино

$200
ВидеомонтажЗакрыт7 заявок29 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно презентовать людям бизнес идею в видео. С аудио дорожкой голоса + какая-то графика, анимация, тексты и приятная музыка на фоне.  Тема- гемблинг и казино.
Длительность примерно 2 - 2.5 минуты.

По поводу скрипта для аудио - с ним пока не решили это будет заказываться отдельно или мы сами запишем или будем отдельно заказывать. Либо может у вас есть такая опция что можете еще и озвучить. А так мы дадим все текста, идеи, контент по каждому кадру. Всё это надо будет детально обговаривать.

Приложите также примеры ваших работ обязательно где есть что-то похожее реализовано. Также напишите примерную стоимость за работу, но это можно в процессе общения утвердить точнее. Сейчас хотябы примерно чтобы понимать.

Нравятся вот такие примеры- 

1. https://www.youtube.com/watch?v=aFRmxil0t0M (здесь нравится анимация, переходы, общий настрой, энергичная музыка).

2. https://vimeo.com/showcase/10313968/video/791114111 (очень хорошая работа- удачная подача, разнообразие, динамика).

3. https://www.youtube.com/watch?v=vCdaFPpvXZA (стильные цвета и фон, но телефон постоянно в экране, вновь и вновь телефон и становится скучно. Как вставка на 10 секунд подходит, но на всё время видео- нет)
https://www.youtube.com/watch?v=ok9oPojZ_JI&ab_channel=Startfire-bestdesignstudio%21 - тут наверное с 46 секунды нравится начиная где нет этой рисованной графики, но в целом, динамичность, подача, энергичность, сменяемость разных идей - нравится, что нет однообразия, смотреть интересно, музычка хорошая темповая. Заводит.

Вот пример как не нужно делать- https://www.youtube.com/watch?v=8zsMBuH8hQc (Всё время видео текст на текст, так не хотим для нас это показалось не интересно, cкучно становится смотреть одно и тоже минуту. Такое возможно только как короткая вставка)


Спасибо!

месяц назад
webgan
Андрей 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
  • Похожие заказы

  • Редактор длинных видео YouTube, похожий на стиль Имана Гаджи

    $100

    Мы ищем талантливых, опытных видеоредакторов, умеющих использовать Premiere Pro и After Effects для длинных видеороликов на YouTube, подобных Иману Гаджи. Редакторы должны иметь возможность редактировать длинные видеоролики YouTube (8-20-минутные видеоролики) в соответствии со стандартами/стилями, ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Монтаж рилсов и обложек для инстаграмма

    Добрый день. Есть отснятый материал, из него нужно сделать 2  минутных рилса. При необходимости добавить субтитры. Если работа впечатлит- договоримся на постоянной основе- в месяц около 40 часов видео нарезать на рилсы, цеплять к ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Создание 2 рекламных видео для Facebook и Instagram

    Краткое описание: Требуется квалифицированный видеомонтажер для создания двух рекламных видеороликов, предназначенных для размещения в Facebook и Instagram. Каждый ролик должен быть не более минуты длительностью или немного дольше. Подробное описание задачи: ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Монтаж подкаста, создание reels

    Склейка подкаста с трёх ракурсов, так чтобы видео вышло на ~50-60 минут, убрать все запинания. Сделать склейку так, чтобы смотрелось гармонично, с плавными переходами Провести корректировку цвета +сделать риллсы с коррекцией цвета, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    15 дней назад

  • Создание видео

    $10

    Требуется создавать короткие видео на 1 минуту по готовой статье из блога. Тоесть вам нужно записать ваше лицо и голос, где вы готовите короткий текст из статья. Текст для прочтения будет предоставлен. Пишите вашу стоимость ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Видео лекция

    Ищу заинтересованных студентов для монтажа видео лекций. С меня материалы, с тебя интересно смонтированное видео! Тема -психология. Если ты учишься монтажу и хочешь попробовать себя в работе- давай попробуем сделать что-то действительно интересное и завлекающее!

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    16 дней назад

  • Короткое видео до 1 минуты, по типу рекламы.

    Видео по рофлу, так-что я не очень придирчив по качеству.  Суть видео в том, что я рекламирую сервис для покупки/продаже детей.  Есть идеи в голове как это может выглядеть и есть лозунг. хочу найти мастера, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание 10 публикаций для продвижения в соц. сетях

    Всем доброго времени суток. У меня в профиле есть заказ "Комплексное продвижение приложения (социальной сети)" относящийся к категории "Маркетинг" однако данный заказ не отражает всей сути, чего мы ищем. В общем, в нашу семью, создавшую ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    16 дней назад

  • Оператор

    Доброго дня! Вас вітає помічник керівника з питань маркетингу компанії, яка спеціалізується на гідравлічному обладнанні. Нам щомісяця необхідно буде знімати та монтувати відео-огляд товарів у Харкові. Тривалість відео 10-15 хв, а тривалість зйомки ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    16 дней назад

  • Месяц ведения ютуб-канала.

    $50

    По совокупности работы на полный день. Но растянуто это на месяц(по 15 минут в день). Небольшой монтаж(нарезать видео на рилсы), грамотное размещение видеороликов и т.п.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    16 дней назад