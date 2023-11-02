Короткое видео до 1 минуты, по типу рекламы.

Видео по рофлу, так-что я не очень придирчив по качеству. Суть видео в том, что я рекламирую сервис для покупки/продаже детей. Есть идеи в голове как это может выглядеть и есть лозунг. хочу найти мастера, который поймет мою идею и сможет воплотить ее.