Короткое видео до 1 минуты, по типу рекламы.

Различить номер авто в записи видеокамеры
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Видео по рофлу, так-что я не очень придирчив по качеству. Суть видео в том, что я рекламирую сервис для покупки/продаже детей. Есть идеи в голове как это может выглядеть и есть лозунг. хочу найти мастера, который поймет мою идею и сможет воплотить ее.
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