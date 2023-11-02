Короткое видео до 1 минуты, по типу рекламы.

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка7 просмотров
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Видео по рофлу, так-что я не очень придирчив по качеству.  Суть видео в том, что я рекламирую сервис для покупки/продаже детей.  Есть идеи в голове как это может выглядеть и есть лозунг. хочу найти мастера, который поймет мою идею и сможет воплотить ее.

2 месяца назад
guest_16993415919797
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
$10
5 дней
UAH
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Видеомонтаж
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