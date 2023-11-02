Сделать монтаж коротких видео для Shorts

$5
ВидеомонтажЗавершен6 заявок20 просмотров
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Нужно смонтировать 5 видео коротких для Ютуб шортс и добавить субтитры. Также нужно наложить музыку которую я скину в лс. Остальные задачи я напишу в лс

2 месяца назад
natq8
34 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
DStor
21 годУкраина
2 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
2 месяца назад
$5
1 день
UAHUSDT
Всё супер! Спасибо за работу
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