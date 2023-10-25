Сделать видео заставку для блогера

Для начала нужно смонтировать 45-секундный рекламный видеоролик в CapCut или других программах. Пусть это будет как тестовое задание. Видео, из которых лепить, открою в icloud. Сценарий и аудиодорожка тут: https://t.me/yoga123123/4 Если сделаете ...