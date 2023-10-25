Записать видеоотзыв (казахская внешность)

Ищется человек с развитой фантазией и немного нестандартным мышлением. Были сняты любительские ролики с длительностью от 3-5 сек от первого лица. Необходимо создать мини-ролик с эффектами глитч, моргающих глаз. Любые другие ...
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Нужен человек записать видео отзыв по готовому тексту
обязательно казахской внешности
Девушка или парень - не важно
Длительность - 20 секунд
Сложность - 0 из 10
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