Записать видеоотзыв (казахская внешность)

ВидеомонтажЗакрыт3 заявки17 просмотров
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Нужен человек записать видео отзыв по готовому тексту

обязательно казахской внешности

Девушка или парень - не важно

Длительность - 20 секунд

Сложность - 0 из 10

2 месяца назад
maximusglk
Максим 
23 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад