Запись отзыва

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$11
ВидеомонтажЗавершен16 заявок57 просмотров
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Записать видео отзыв об услугах компании. трудоустройство. Агентство по трудоустройству за рубежом. Рассматриваем граждан Украины, Беларуси и стран средней Азии. Текст предоставим, длина отзывы около минуты-полторы.

месяц назад
guest_16824438492959
Украина
8 месяцев в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Sholta
54 годаУкраина
5 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
месяц назад
$11
2 дня
UAH
Быстро и качественно. Спасибо
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