Просто поменять фото в After Effects

$2
ВидеомонтажЗакрыт9 заявок60 просмотров
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У меня есть готовый шаблон и готовые фото.

Задача вас как выполнителя: заменить имеющиеся фото на предоставленный мной

По срочности - необходимо сделать сегодня

Работка не сложная если знать ae, то можно справиться за минут 30

месяц назад
akeychannel
23 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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