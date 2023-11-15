Просто поменять фото в After Effects

Работа удаленная, возможно долгосрочное сотрудничество. Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера. Продолжительность ролика - примерно 40-50 секунд. Текст ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть готовый шаблон и готовые фото.
Задача вас как выполнителя: заменить имеющиеся фото на предоставленный мной
По срочности - необходимо сделать сегодня
Работка не сложная если знать ae, то можно справиться за минут 30
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