Записать видео-отзыв о нашей компании.

$20
ВидеомонтажЗакрыт29 заявок89 просмотров
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Работа удаленная, возможно долгосрочное сотрудничество.

Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера.

Продолжительность ролика - примерно 40-50 секунд.

Текст ролика будет предоставлен.

месяц назад
guest_1700052676035
Казахстан
месяц в сервисе
Был
20 дней назад
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