Озвучка текста, 140 слов, только женский голос

$25
ОзвучиваниеЗакрыт7 заявок53 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От вас требуется граммотно, эмоционально и выразительно зачитать текст, который я отправлю в телеграме

Требования к голосу:
Не картавый
Не гнусавый
Без каких-либо дефектов речи
Идеальный русский, без акцента
Спокойный, размеренный
Не слишком юношеский, но и не слишком старческий


Все желающие выполнить заказ, пожалуйста, зачитайте текст данный ниже, что-бы я мог оценить ваш голос, и отправьте в телеграм:"@daarksi_de"
Остальные заявки будут проигнорированны
Текст:
Нам грустный мир приносит дня светило —

Лик прячет с горя в облаках густых.

Идем, рассудим обо всем, что было.

Одних — прощенье, кара ждет других.

Но нет печальней повести на свете,

Чем повесть о Ромео и Джульетте.

месяц назад
daarksi_de
Артём 
23 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
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