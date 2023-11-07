Озвучка текста, 140 слов, только женский голос

От вас требуется граммотно, эмоционально и выразительно зачитать текст, который я отправлю в телеграме



Требования к голосу:

Не картавый

Не гнусавый

Без каких-либо дефектов речи

Идеальный русский, без акцента

Спокойный, размеренный

Не слишком юношеский, но и не слишком старческий





Все желающие выполнить заказ, пожалуйста, зачитайте текст данный ниже, что-бы я мог оценить ваш голос, и отправьте в телеграм:"@daarksi_de"

Остальные заявки будут проигнорированны

Текст:

Нам грустный мир приносит дня светило —

Лик прячет с горя в облаках густых.

Идем, рассудим обо всем, что было.

Одних — прощенье, кара ждет других.

Но нет печальней повести на свете,

Чем повесть о Ромео и Джульетте.