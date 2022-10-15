Услуги диктора. Озвучивание.

Профессиональный актёр театра. Предлагаю Вам свои услуги в озвучивании проморолика, рекламы, презентации, видео или книги. Тембр голоса - баритон.

- Хорошая дикция

- Отсутствие речевых дефектов

- Кратчайшие сроки выполнения заказа

Демо голоса: https://youtu.be/ixXYGrIqQ0o

Видео-визитка: https://youtu.be/BOOfJ1KSrgI

Украинский: https://youtu.be/RWkxQnlMCr0

Английский: https://youtu.be/cpn9-GMQgRY

Цена договорная.

ВАЖНО!!! Я не озвучиваю нецензурную лексику, поздравления, религию, магию, гороскопы, политику/ выборы, черный пиар, МЛМ, НЛП, эротику, финансовые пирамиды, букмекерские конторы, быстрые заработки, казино и т.д.

Буду рад сотрудничеству с Вами!