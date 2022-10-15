Alex_Nuvis

Александр Сивун Alex_Nuvis

 
47 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
Услуги диктора. Озвучивание.

Профессиональный актёр театра. Предлагаю Вам свои услуги в озвучивании проморолика, рекламы, презентации, видео или книги. Тембр голоса - баритон.

- Хорошая дикция

- Отсутствие речевых дефектов

- Кратчайшие сроки выполнения заказа

Демо голоса: https://youtu.be/ixXYGrIqQ0o

Видео-визитка: https://youtu.be/BOOfJ1KSrgI

Украинский: https://youtu.be/RWkxQnlMCr0

Английский: https://youtu.be/cpn9-GMQgRY

Цена договорная.

ВАЖНО!!! Я не озвучиваю нецензурную лексику, поздравления, религию, магию, гороскопы, политику/ выборы, черный пиар, МЛМ, НЛП, эротику, финансовые пирамиды, букмекерские конторы, быстрые заработки, казино и т.д.

Буду рад сотрудничеству с Вами!

#3Озвучка текстов
#8Озвучка видео
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#465
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-10
Озвучивание

Портфолио

Отзывы заказчиков

innaevent
Инна 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$12
10 баллов
год назад
Потрібна озвучка соціального проєкту
Озвучка видео
Александр, как диктор очень профессионален! Красивый тембр голоса и отменная коммуникация!
Инна приятная заказчица: дала чёткое ТЗ и была доступна для обсужденя деталей. Своевременная оплата. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
droidfarm
Роман 
41 год
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Озвучить текст, украинский язык.
Озвучка текстов
Все як завжди, відмінно!
Постійна співпраця - це завжди добре!!! ;)
Ответный отзыв
droidfarm
Роман 
41 год
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
2 года назад
Озвучити текст українською мовою.
Озвучка текстов
Гарна дикція, приємний голос, дякую за роботу!
Приємний замовник: чітке ТЗ та доступність для обговорення деталей.
Ответный отзыв
amldfno10o34iu
Васильев 
55 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Сделать озвучку на видео
Озвучка видео
Быстро, хорошо, рекомендую
Отличный заказчик: дал чёткое ТЗ и был доступен для обсуждения деталей. Рекомендую!
Ответный отзыв
homyakov9
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
3 года назад
Озвучка текста
Как всегда, на высшем уровне!
Как всегда: оперативное ТЗ и своевременная оплата!!!
Ответный отзыв
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Озвучивание
18 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#7