Услуги диктора. Озвучивание.
Профессиональный актёр театра. Предлагаю Вам свои услуги в озвучивании проморолика, рекламы, презентации, видео или книги. Тембр голоса - баритон.
- Хорошая дикция
- Отсутствие речевых дефектов
- Кратчайшие сроки выполнения заказа
Демо голоса: https://youtu.be/ixXYGrIqQ0o
Видео-визитка: https://youtu.be/BOOfJ1KSrgI
Украинский: https://youtu.be/RWkxQnlMCr0
Английский: https://youtu.be/cpn9-GMQgRY
Цена договорная.
ВАЖНО!!! Я не озвучиваю нецензурную лексику, поздравления, религию, магию, гороскопы, политику/ выборы, черный пиар, МЛМ, НЛП, эротику, финансовые пирамиды, букмекерские конторы, быстрые заработки, казино и т.д.
Буду рад сотрудничеству с Вами!
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процент рекомендаций
#465
рейтинг фрилансера
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1 из 5
ТОП-10— Озвучивание
Портфолио
- Озвучка на английском257 просмотров
- Дикторське демо українською145 просмотров
- Дикторское демо #1760 просмотров
- Видео - визитка1043 просмотра
- Озвучивание рекламного ролика386 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
год назад
Озвучка видео
Александр, как диктор очень профессионален! Красивый тембр голоса и отменная коммуникация!
Ответный отзыв
Инна приятная заказчица: дала чёткое ТЗ и была доступна для обсужденя деталей. Своевременная оплата. Рекомендую!!!
$15
10 баллов
2 года назад
Озвучка текстов
Все як завжди, відмінно!
Ответный отзыв
Постійна співпраця - це завжди добре!!! ;)
$12
10 баллов
2 года назад
Озвучка текстов
Гарна дикція, приємний голос, дякую за роботу!
Ответный отзыв
Приємний замовник: чітке ТЗ та доступність для обговорення деталей.
$10
10 баллов
2 года назад
Озвучка видео
Быстро, хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик: дал чёткое ТЗ и был доступен для обсуждения деталей. Рекомендую!
$16
10 баллов
3 года назад
Как всегда, на высшем уровне!
Ответный отзыв
Как всегда: оперативное ТЗ и своевременная оплата!!!
Озвучивание
18 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#7