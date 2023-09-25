Озвучить текст, украинский язык.

Ви можете використовувати регулятори СК10 не тільки як обладнання для внесення засобів захисту рослин обприскувачами, але і вносити рідкі добрива культиваторами, сівалками, ін'єкційними аплікаторами... або авіацією (для авіаробіт в додатку АгроПілот використовується окремий режим), а також пропорційно вносити сухі добрива розкидачами та сівалками.

В регулятори СК10 вбудований роз'єм широтно-імпульсної модуляції для підключення різних електричних насосів або електроприводів.

ШІМ - процес управління потужністю методом пульсуючого вмикання та вимикання споживача енергії, здійснюється завдяки розробленій нами адаптивній, пропорційно-інтегрально-диференційній технології.

Дана технологія дає можливість використовувати регулятори СК10 фактично для всіх основних операцій та автоматизації широкого спектру робіт.

Адаптивна ШІМ технологія не потребує калібрування. Для контролю норм внесення рідини, ви можете використовувати будь-які імпульсні витратоміри, а для внесення сухих речовин: датчики холу (якщо добрива вносяться пропорційно до оборотів валу), або тензометричні датчики (якщо в процесі внесення відбувається зважування речовин).

Єдиний параметр який необхідно вказати, це кількість імпульсів на літр рідини що вноситься, або на кілограм сухої речовини. Цю інформацію виробник вказує на датчику, якщо ж у вас немає такої інформації, то можете отримати точне значення імпульсів, використовуючи програму АгроПілот.

Більш детально про цю технологію та приклади використання, ми розбиратимемо з вами в наступних відео.