Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №2 (5 шт)

$14
ОзвучиваниеЗавершен1 заявка2 просмотра
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Озвучка на русс

Звук будет наложен на вертикальные видео в формате шортс/рилс

Тема роликов: короткие новости про Дубай и ОАЭ

Нам нужны эмоции, игра голосом. Замогильный голос из сводки криминальных новостей точно не подойдет )

Сценарии прикрепляю.

Оплату поставил как за аналогичный объем по виллам - 500 грн = 14 USD (на скрине конвертация)

3 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
rspro
Євген 
40 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$14
1 день
UAH
Приятно работать с профессионалом. Сотрудничаем продолжительное время, очень довольны результатом. Качество, голос, скорость выполнения - всё всегда на высоте.
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству
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