Озвучить текст голосом

$20
ОзвучиваниеЗакрытнет заявок24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется озвучить текст измессенджера голосом. Не реклама, не пошлятина, заключение врача для личного архива. Никаких ФИО, кроме пациента, не присутствует. Примерно 1500 знаков.

4 месяца назад
guest_1693817967696
Россия
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Актер на видео-отзыв

    Здравствуйте! Может вам будет интересно, мне нужно найти людей-актерев, которые запишут  видео-отзыв годовой программе обучения моего партнера. Текст предоставляется.  Есть текст на руском и на английском. От исполнителя - Человек должен выглядеть опрятно, на ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Начитка текста для видеорекламы.

    $14

    Хотим сделать рекламное видео, за которое не будет стыдно. Сделать такую рекламу, что б она была как реклама по телевизору. Чтоб посмотрели и "Вау!", чтоб эмоция и запоминалось. Текст - черновик, его ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Озвучка новостей ОАЭ (формат ютуб шортс), 234 слова

    $14

    Периодически сотрудничаем с вами на другой бирже (хаунт). В основном заказывали озвучку по недвижимости (виллы в Испании). Заказчик Andres Estking Но там проблемы с оплатой - не работает наша эстонская карта. ...

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Голосовое сообщение

    $4

    Нужен женский голос для озвучивание пару сообщений в мессенджере Ватсапп. Без пошлостей и реклам. Оплата сразу после выполнения. Необходим голос 40+, качество микрофона роли не играет, приветствуется шумы при записи

    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Голосовое сообщение

    $4

    Озвучить голосовое сообщение в мессенджере Ватсапп. Голос должен быть женщины за 40, приветствуется обычный шум

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Озвучивание.

    Внимание! Требуется помощь! Требуется актёр для озвучивания русского дубляжа маленькой девочки лет пяти-десяти лет. Вам нужно озвучить шесть фраз, в которых говориться о том, что маленькая девочка просит отца ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрытнет даты

  • Озвучивание.

    Внимание! Требуется помощь! Требуется актёр для озвучивания русского дубляжа маленькой девочки лет пяти-десяти лет. ( Внимание! Скопировано! ). Вам нужно озвучить шесть фраз, в которых говориться о том, ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрытнет даты