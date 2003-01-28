Озвучивание.

Внимание! Требуется помощь!

Требуется актёр для озвучивания русского дубляжа маленькой девочки лет пяти-десяти лет.

Вам нужно озвучить шесть фраз, в которых говориться о том, что маленькая девочка просит отца разрешить ей поиграть с необычной игрушкой, не подозревая при этом ни о какой опасности.

Вся следующая информация будет предоставлена в личном чате.

Цена за труд — 800 рублей.

Извините, но зарплата только 23 числа.