Web-программист

Здравствуйте дорогие заказщики. Меня зовут Илья. На протяжении более 10 лет занимаюсь разработкой сайтов под ключ а так же доработкой, изменениям и дополнениями.

В основном работаю с CMS-платформами.

Много писать о себе не буду, так как каждый заказ индивидуалени требует индивидуального подхода.

Спасибо за внимание. С Уважением Илья