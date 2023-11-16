Smartpingvin4ik

Илья Smartpingvin4ik

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Web-программист

Здравствуйте дорогие заказщики. Меня зовут Илья. На протяжении более 10 лет занимаюсь разработкой сайтов под ключ а так же доработкой, изменениям и дополнениями.
В основном работаю с CMS-платформами.
Много писать о себе не буду, так как каждый заказ индивидуалени требует индивидуального подхода.
Спасибо за внимание. С Уважением Илья

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
год назад
Голосовой ролик для автопрозвона
Озвучка текстов
Спасибо
Спасибо за интересный заказ
Ответный отзыв
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