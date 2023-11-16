Web-программист
Здравствуйте дорогие заказщики. Меня зовут Илья. На протяжении более 10 лет занимаюсь разработкой сайтов под ключ а так же доработкой, изменениям и дополнениями.
В основном работаю с CMS-платформами.
Много писать о себе не буду, так как каждый заказ индивидуалени требует индивидуального подхода.
Спасибо за внимание. С Уважением Илья
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
год назад
Озвучка текстов
Спасибо
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ
Веб-программирование
нет отзывов
$4/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$4/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
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$3/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга