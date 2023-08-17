Озвучка новостей ОАЭ (формат ютуб шортс), 234 слова

Периодически сотрудничаем с вами на другой бирже (хаунт). В основном заказывали озвучку по недвижимости (виллы в Испании). Заказчик Andres Estking

Но там проблемы с оплатой - не работает наша эстонская карта.

О задаче:

Озвучка на русс.

Звук будет наложен на вертикальные видео в формате ютуб шортс.

Тема роликов: новостные заметки про Дубай и ОАЭ.

Нам нужны эмоции, игра голосом. Замогильный голос из сводки криминальных новостей точно не подойдет.

Сценарии прикрепляю.

Оплату поставил как за аналогичный объем по виллам - 500 грн = 14 USD (на скрине конвертация)