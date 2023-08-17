Озвучить голосовое сообщение в мессенджере Ватсапп. Голос должен быть женщины за 40, приветствуется обычный шум
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Нужен женский голос для озвучивание пару сообщений в мессенджере Ватсапп. Без пошлостей и реклам. Оплата сразу после выполнения.
Необходим голос 40+, качество микрофона роли не играет, приветствуется шумы при записи
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