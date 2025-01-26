Нужно сделать обложку ютуб канала. Структура - см вложенные файлы, здесь немного опишу по елементам:

В центре логотип - аля эмблема футбольного клуба. Пишет BetProfit снизу Team – как в примере. Слева где мяч, футболист празднует гол, типа его силует или фото(например Криштиано Роналдо или Месси), спарва что-то денежное.. Типа доллары летят, или какие-то стопки денег.. на фоне них можно стрелочку(рост) или график дать.

Все в таком красно-черном апокалипстическом стиле как на примере

Пишите цену и сроки. Оплата в идеале на бинанс.. Если вы из Украины возможно на карту банка