Сделать обложку для Ютуб канала

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Завершен7 заявок341 просмотр

Нужно сделать обложку ютуб канала. Структура - см вложенные файлы, здесь немного опишу по елементам:
В центре логотип - аля эмблема футбольного клуба. Пишет BetProfit снизу Team – как в примере. Слева где мяч, футболист празднует гол, типа его силует или фото(например Криштиано Роналдо или Месси), спарва что-то денежное.. Типа доллары летят, или какие-то стопки денег.. на фоне них можно стрелочку(рост) или график дать.

Все в таком красно-черном апокалипстическом стиле как на примере

Пишите цену и сроки. Оплата в идеале на бинанс.. Если вы из Украины возможно на карту банка

YouTubeДизайн обложек
4 месяца назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
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4 месяца назад
$15
2 дня
Escrow
Очень доволен сотрудничеством, все было выполнено четко по тз и в срок, даже раньше! Анастасия отличнейший профессионал! Рекоммендую
Все отлично. Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую!

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#1
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