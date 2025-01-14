Дизайнер для постов в Instagram (карусели)

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Закрыт6 заявок43 просмотра

Ищется дизайнер для создания креативных постов в Instagram (карусели) для фитнес-тренера. Кандидат должен уметь генерировать оригинальные идеи и иметь навыки работы с графическими программами и нейросетями.

Дизайн постовНейросети
4 месяца назад
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