Створити банери (креативи) для таргетованої реклами META (FB/Insta).

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Закрыт3 заявки17 просмотров

Вітання!

Необхідно створити в Figma декілька оригінальних та привабливих банерів для таргетованої реклами META (FB/Insta).

Рекламуємо послуги агенції інтернет-маркетингу.

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Вимоги щодо якості – високі. Тільки для профі.

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Кількість банерів - 8 шт.

Формат 1:1

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Замовник – Агенція інтернет-маркетингу.

Теми банерів:

1.Реклама послуг SEO;

2.Реклама послуг Google ADS;

3. Аудит сайту / бізнесу в Інтернеті.

 

Далі надам більш змістовне ТЗ.

 

Прошу повідомити умови щодо термінів й вартості робіт.

 

Дякую!)

FigmaGoogle AdsSEOСоздание баннеровСоздание креативовТаргетированная реклама
4 месяца назад
Leadmark
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