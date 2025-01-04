Дизайнер для Esports betting проекта

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Закрыт6 заявок14 просмотров

Ищу дизайнера для работы над проектом в сфере ставок на esports. Необходимы навыки создания рекламных креативов и баннеров. Опыт в esports, gaming или gambling обязателен. Возможны проекты на парт тайм или фулл тайм удаленно. Бюджет обсуждается.

Создание баннеровСоздание креативов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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