Дизайнер/Превью-мейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки29 просмотров

Ищу дизайнера/превью-мейкера для регулярного создания качественных превью. Важно, чтобы дизайнер мог оперативно выполнять задания и понимал, что такое CTR и как его улучшить.

Создание превью
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Сергей
 
33 года
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Назар
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад