Дизайнер инфографики для маркетплейсов

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Закрыт6 заявок65 просмотров

Ищу дизайнера инфографики для оформления карточек товаров на маркетплейсах ВБ и Озон. Требуется умение работать в графических редакторах, навыки замены фона и удаления лишних элементов с фотографий, а также понимание требований к размерам фото и правил оформления инфографики. Бюджет обговаривается.

Обработка изображенийСоздание инфографики
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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