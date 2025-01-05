Требуется графический дизайнер для улучшения визуального оформления карточек товаров в категории 'красота' на Wildberries. Необходимо создать стильные и привлекательные изображения, чтобы привлечь покупателей. Ищем специалиста с опытом в создании баннеров и графики для интернет-магазинов.
Дизайнер инфографики для маркетплейсов
Ищу дизайнера инфографики для оформления карточек товаров на маркетплейсах ВБ и Озон. Требуется умение работать в графических редакторах, навыки замены фона и удаления лишних элементов с фотографий, а также понимание требований к размерам фото и правил оформления инфографики. Бюджет обговаривается.
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