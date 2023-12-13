Nina_Marinenko

Ніна Nina_Marinenko

 
37 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
19 дней назад
<<Уникальный Дизайн->>

Дизайн - перше, що бачить ваш клієнт на сайті.

Саме дизайн перетворює простого відвідувача на вашого покупця.

Мої контакти для зв'язку:

mail: - [email protected]

https://t.me/NINA_MARINENKO

Маю досвід у створенні рекламних креативів для соціальних мереж , дизайн lending page і багато сторінкових сайтів (інтернет-магазини, портфоліо, візитка, біржі) . Маю досвід роботи в Figma та її основними можливостями (components, auto-layouts, variants) , Adobe Photoshop та Adobe Illustrator.

Роблю свою роботу якісно.

Портфоліо - https://dribbble.com/NinaMarinenko

https://www.instagram.com/nino4ka_marinenko/|

FigmaIllustratorPhotoshop
Портфолио
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$5/час
от $5от 1 дня
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