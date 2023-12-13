<<Уникальный Дизайн->>
Дизайн - перше, що бачить ваш клієнт на сайті.
Саме дизайн перетворює простого відвідувача на вашого покупця.
Мої контакти для зв'язку:
mail: - [email protected]
Маю досвід у створенні рекламних креативів для соціальних мереж , дизайн lending page і багато сторінкових сайтів (інтернет-магазини, портфоліо, візитка, біржі) . Маю досвід роботи в Figma та її основними можливостями (components, auto-layouts, variants) , Adobe Photoshop та Adobe Illustrator.
Роблю свою роботу якісно.
Портфоліо - https://dribbble.com/NinaMarinenko
| https://www.instagram.com/nino4ka_marinenko/|
Портфолио
- Работа з курсунет просмотров
- Ремонт квартирнет просмотров
- Горнолижні окуляринет просмотров
- Кофейнянет просмотров
- Мистическийнет просмотров
- Для фитнес тренеранет просмотров
- Для фотопроєктанет просмотров
- Флаернет просмотров
- Для марафонанет просмотров
- Інтимнет просмотров
- Натяжні стелінет просмотров
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