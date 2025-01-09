1. Описание проекта:

Создать портфолио из 10 слайдов в формате PDF. На каждом слайде будет размещено:

• Картинка (пример прилагается).

• Описание (краткий текст для каждой работы).

2. Требования к дизайну:

• Использовать фон, как в предоставленном примере (если есть идеи лучше, предложить вариант). И тематическую картинку рядом. В примере шашлык )

• Соблюдать единую стилистику для всех слайдов.

• PDF должен быть удобным для просмотра и презентации.

3. Материалы:

• Картинки и текст для каждого слайда предоставлю.

4. Сроки:

Завершить проект и предоставить итоговый PDF до конца дня.

Если есть вопросы или нужны уточнения — пишите.