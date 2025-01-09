Дизайн портфолио

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок110 просмотров

1. Описание проекта:

Создать портфолио из 10 слайдов в формате PDF. На каждом слайде будет размещено:

Картинка (пример прилагается).

Описание (краткий текст для каждой работы).

2. Требования к дизайну:

• Использовать фон, как в предоставленном примере (если есть идеи лучше, предложить вариант). И тематическую картинку рядом. В примере шашлык )

• Соблюдать единую стилистику для всех слайдов.

• PDF должен быть удобным для просмотра и презентации.

3. Материалы:

• Картинки и текст для каждого слайда предоставлю.

4. Сроки:

Завершить проект и предоставить итоговый PDF до конца дня.

Если есть вопросы или нужны уточнения — пишите.

Создание презентаций
4 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Володимир
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
18 дней назад
3 месяца назад
Мария
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ирина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Эльвира
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Николай
 
20 лет
год в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Анастасия
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
4 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
14 часов назад
71 отзыв
4 месяца назад
Игорь
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
4 месяца назад