Требуется дизайнер для создания привлекательной карточки товара на ВБ/Озон с элементами инфографики. Необходим творческий подход и опыт в создании инфографики. Задача включает добавление визуальных элементов, которые повысят интерес покупателей и улучшат восприятие товара.
Дизайн портфолио
1. Описание проекта:
Создать портфолио из 10 слайдов в формате PDF. На каждом слайде будет размещено:
• Картинка (пример прилагается).
• Описание (краткий текст для каждой работы).
2. Требования к дизайну:
• Использовать фон, как в предоставленном примере (если есть идеи лучше, предложить вариант). И тематическую картинку рядом. В примере шашлык )
• Соблюдать единую стилистику для всех слайдов.
• PDF должен быть удобным для просмотра и презентации.
3. Материалы:
• Картинки и текст для каждого слайда предоставлю.
4. Сроки:
Завершить проект и предоставить итоговый PDF до конца дня.
Если есть вопросы или нужны уточнения — пишите.
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