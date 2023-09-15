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#428
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
2 года назад
ReelsОзвучка видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$22
10 баллов
2 года назад
ReelsОзвучка видео
Все четко и невероятно быстро. Озвучкой довольны. Качество на высоте.
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
$14
10 баллов
2 года назад
ReelsОзвучка видео
Отлично выполненная начитка. Как всегда высокое качество и скорость. Супер!
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству
$14
10 баллов
2 года назад
ReelsОзвучка видео
Нет слов. Чистый восторг от скорости исполнения. Качество как всегда на 5+. Крайне профессиональный подход к своему делу. Супер!
Ответный отзыв
рекомендую к сотрудничеству!
$14
10 баллов
2 года назад
ReelsОзвучка видео
Приятно работать с профессионалом. Сотрудничаем продолжительное время, очень довольны результатом. Качество, голос, скорость выполнения - всё всегда на высоте.
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству
Аудиомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга