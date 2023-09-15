rspro

Євген rspro

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
📣 Професійна озвучка українською

🔊 Радіоролики
📺 Голос для YouTube
☎️ Автовідповідачі
🎙 База дикторів

#2Reels
#7Озвучка видео
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#428
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

AndrewESTKING
Андрей 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$19
10 баллов
2 года назад
Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №6 (5 шт) - 340 слов
ReelsОзвучка видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AndrewESTKING
Андрей 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$22
10 баллов
2 года назад
Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №5 (5 шт)
ReelsОзвучка видео
Все четко и невероятно быстро. Озвучкой довольны. Качество на высоте.
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AndrewESTKING
Андрей 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
2 года назад
Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №4 (5 шт)
ReelsОзвучка видео
Отлично выполненная начитка. Как всегда высокое качество и скорость. Супер!
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
AndrewESTKING
Андрей 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
2 года назад
Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №3 (5 шт)
ReelsОзвучка видео
Нет слов. Чистый восторг от скорости исполнения. Качество как всегда на 5+. Крайне профессиональный подход к своему делу. Супер!
рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AndrewESTKING
Андрей 
37 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
2 года назад
Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №2 (5 шт)
ReelsОзвучка видео
Приятно работать с профессионалом. Сотрудничаем продолжительное время, очень довольны результатом. Качество, голос, скорость выполнения - всё всегда на высоте.
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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