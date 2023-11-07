Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №6 (5 шт) - 340 слов

$19
ОзвучиваниеЗавершен1 заявка5 просмотров
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Озвучка на русс

Звук будет наложен на вертикальные видео в формате шортс/рилс

Тема роликов: короткие новости про Дубай и ОАЭ

Сценарии прикрепляю.

2 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
rspro
Євген 
40 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
$19
1 день
UAH
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