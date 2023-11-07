Озвучка новостей ОАЭ, Рилсы №6 (5 шт) - 340 слов

digital-агентство Acoola Team ищет актера/модель для озвучивания корпоративного ролика о наших услугах в области веб-разработки и интернет-продвижения. Если у вас есть опыт, талант в озвучивании текстов, свяжитесь с нами для подробностей и сотрудничества. По ...
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Озвучка на русс
Звук будет наложен на вертикальные видео в формате шортс/рилс
Тема роликов: короткие новости про Дубай и ОАЭ
Сценарии прикрепляю.
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