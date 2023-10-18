Есть запись видео нужно услышать голоса

$10
ОзвучиваниеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Есть запись видео нужно услышать голоса,продолжительность 13 минут,голоса очень плохо слышно,фоновый шум, тихо говорят,надо вытащить речь,могу скинуть в разных форматах

2 месяца назад
guest_1697660175743
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад