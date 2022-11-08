timergaleev2309

Тимур timergaleev2309

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
2D Motion designer | Logo animation

Моушн-дизайнер

С 2022г. Июль

  • Создание и анимация логотипов различных брендов

  • Разработка рекламных роликов методом анимации

  • Инфографика коммерческих проектов

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Портфолио:

https://disk.yandex.ru/d/k0tKmt168z2sAw

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Навыки:

  • After Effects

  • Adobe Premier

  • Photoshop

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Образование:

Бакалавр:

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

(2016-2022)

Институт Вычислительной Математики и Кибернетики

Направление: Прикладная информатика

Дополнительное образование:

Курс Графика и Дизайн [Влад Сабатовский] After Effects от новичка до специалиста. Тариф «Самостоятельный» (2022)

#1Обработка видео
#8Монтаж видеороликов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#576
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

tseden
Цеден 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Смонтировать видеоролик
Монтаж видеороликовОбработка видео
Отличный исполнитель, все четко!
Тех задание поставлено четко, отличный заказчик
Ответный отзыв
denisftomov
Денис 
33 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Видео-презентация
iOS
Топ!
Хорошая подача технического задания Своевременная выплата Советую
Ответный отзыв
Анимация
нет отзывов
$12/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга