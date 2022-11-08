2D Motion designer | Logo animation
Моушн-дизайнер
С 2022г. Июль
Создание и анимация логотипов различных брендов
Разработка рекламных роликов методом анимации
Инфографика коммерческих проектов
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Портфолио:
https://disk.yandex.ru/d/k0tKmt168z2sAw
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Навыки:
After Effects
Adobe Premier
Photoshop
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Образование:
Бакалавр:
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
(2016-2022)
Институт Вычислительной Математики и Кибернетики
Направление: Прикладная информатика
Дополнительное образование:
Курс Графика и Дизайн [Влад Сабатовский] After Effects от новичка до специалиста. Тариф «Самостоятельный» (2022)
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#576
рейтинг фрилансера
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Монтаж видеороликовОбработка видео
Отличный исполнитель, все четко!
Ответный отзыв
Тех задание поставлено четко, отличный заказчик
$20
10 баллов
2 года назад
iOS
Топ!
Ответный отзыв
Хорошая подача технического задания Своевременная выплата Советую
Анимация
нет отзывов
$12/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга