Видео-презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок359 просмотров

Есть шаблон с Videohive для After Effects который понравилось как работает.

https://videohive.net/item/app-promo-toolkit/38919168

Сделать презентацию для проекта сайта (портфолио).

1 слайд - белый фон, лого компании.

2 слайд - презентация меню сайта.

3 слайд - клик рукой по одному из меню в мобильной версии проекта. (демонстрация как открывается окно - аналог работы телефонной книги iOS)

4 слайд - переворачивание телефона горизонтально (показать что поменялась верстка).

5 слайд - дэсктоп версия (показать что с компьютера не работает - можно придумать что-то прикольное с QR кодом, если получится сделать какое-то видео, как с ноутбука открывается дэсктоп версия, которая просит зайти на сайт с телефона и навести QR - было бы здорово.).

Сайт достаточно интересный, не обычный. Смотреть с телефона. Там всего несколько слайдов, но вся идея в том, что бы показать насколько можно сделать интересно и необычно.

Сделать 2 версии. 1 для квадрата (1000 x 1000), 1 для сторис (1920 x 1080 ).

Все это дело под веселую музыку. Можно до 15 секунд.

сайт: https://hypeclub.md

Пишите стоимость работы и сроки. 

iOS
3 года назад
denisftomov
Денис 
33 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

timergaleev2309
Тимур 
26 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$20
3 дня
Escrow
Топ!
Хорошая подача технического задания Своевременная выплата Советую

Заявки фрилансеров

timergaleev2309
Тимур 
26 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Артур
 
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Был
9 часов назад
36 отзывов
3 года назад
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Видеомонтаж
Роман
 
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2 года назад
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