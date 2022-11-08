Есть шаблон с Videohive для After Effects который понравилось как работает.

https://videohive.net/item/app-promo-toolkit/38919168

Сделать презентацию для проекта сайта (портфолио).

1 слайд - белый фон, лого компании.

2 слайд - презентация меню сайта.

3 слайд - клик рукой по одному из меню в мобильной версии проекта. (демонстрация как открывается окно - аналог работы телефонной книги iOS)

4 слайд - переворачивание телефона горизонтально (показать что поменялась верстка).

5 слайд - дэсктоп версия (показать что с компьютера не работает - можно придумать что-то прикольное с QR кодом, если получится сделать какое-то видео, как с ноутбука открывается дэсктоп версия, которая просит зайти на сайт с телефона и навести QR - было бы здорово.).

Сайт достаточно интересный, не обычный. Смотреть с телефона. Там всего несколько слайдов, но вся идея в том, что бы показать насколько можно сделать интересно и необычно.

Сделать 2 версии. 1 для квадрата (1000 x 1000), 1 для сторис (1920 x 1080 ).

Все это дело под веселую музыку. Можно до 15 секунд.

сайт: https://hypeclub.md

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