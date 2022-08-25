Смонтировать видео

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Закрыт56 заявок659 просмотров

Всем доброго времени суток! Нужно смонтировать продающие видео для телеграмм канала, а именно вставить текст под музыку. Пример того, как должно выглядеть видео есть.

3 года назад
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