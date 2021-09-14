victor_andreev

Виктор victor_andreev

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю небюджетные ролики по бюджетным ценам

Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, а также смонтировать видео? Чтобы оно работало на вас, а конкуренты остались позади? Тогда вы обратились по адресу.

Мне важно быть для вас максимально полезным. Я буду рад помочь вам со следующими услугами:

• Продающими рекламными роликами

• Четкими и понятными обучающими роликами

• Корпоративными видеопрезентациями компаний

• Эффектной 3д визуализацией

• Красочными видеозаставками

Почему вам понравится со мной работать:

• Ваше видео будет продавать. Я сам бизнесмен, понимаю суть бизнеса изнутри, и я знаю, что нужно сделать для того, чтобы зацепить клиента. Таким образом, я буду смотреть на работу со стороны вас, а не как исполнитель, который понятия не имеет о том, как будут реагировать на его видео клиенты.

• Бесплатная консультация. Я готов вам показать, как работают видеоролики, какие бывают варианты, и, какие видео подойдут для вашего бизнеса.

Я являюсь руководителем компании и поэтому мы можем работать как по наличному, так и по безналичному расчету.

Уверен, что мы найдем с вами общий язык и я сделаю все, чтобы Вы остались довольны работой.

Будьте первыми, будьте впереди! А наш маленький секрет успеха мы сохраним.

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Отзывы заказчиков

requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Создание ролика, обыгрывающего логотип компании
Автоматический отзыв системы.
хорошо
Ответный отзыв
ancho_shaken
Аннат 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$183
10 баллов
3 года назад
Создание анимационного рекламного ролика
Ролик был сделан качественно и в срок. Исполнитель учитывал все мои комментарии при производстве, с терпением переделывал. Спасибо!
Я немного подвел клиента по срокам в связи с экономической ситуацией. Но он оказался адекватен и отнесся с пониманием. Спаибо за адекватность!
Ответный отзыв
optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
3 года назад
Анимационный ролик для криптопроекта
Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Работа прошла успешно. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
p_alionka
Алёна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$342
10 баллов
4 года назад
Монтаж 13 видео
Все в лучшем виде, рекомендую!
Работа прошла очень успешно.Четкое ТЗ,комментариии,своевременная оплата. Однозначно рекомендую!!!
Ответный отзыв
igaliev
Ильмир 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Разработка анимированного логотипа
Отличная работа.
Спасибо за работу, Ильмир!
Ответный отзыв
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Видеомонтаж
56 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
23 отзыва
$15/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга