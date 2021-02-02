Разработка анимированного логотипа

АнимацияЗавершен8 заявок432 просмотра
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Имеется логотип, состоящий из рисунка qr кода и надписи справа.

Требуется разработать анимированный выход логотипа.

Логотип будет использоваться в видео контентах к продукту.

Продукт - это программное обеспечение.

Во вложении логотип.

Идея реализации. 

Сначала по центру экрана выходит анимированно qr код, должен выходить запоминающие, современно и в цифровом стиле, затем qr код отъезжает в левую сторону и появляется надпись.

Если есть более интересные идеи вывода лого, готов рассматривать и оценить.

4 года назад
igaliev
Ильмир 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$70
3 дня
Отличная работа.
Спасибо за работу, Ильмир!
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