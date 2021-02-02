Разработка анимированного логотипа

Имеется логотип, состоящий из рисунка qr кода и надписи справа.

Требуется разработать анимированный выход логотипа.

Логотип будет использоваться в видео контентах к продукту.

Продукт - это программное обеспечение.

Во вложении логотип.

Идея реализации.

Сначала по центру экрана выходит анимированно qr код, должен выходить запоминающие, современно и в цифровом стиле, затем qr код отъезжает в левую сторону и появляется надпись.

Если есть более интересные идеи вывода лого, готов рассматривать и оценить.