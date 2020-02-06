Анимация мультфильма

Добрый день, коллеги, мне необходим ролик из 3-х слайдов. Сделать необходимо за сегодня. Максимум - за до завтра. Слайды в PSD по слоям. Ролик на 15 сек. Слайды меняются "поэлементно" висят примерно по 5 сек Нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать мультфильм на 7 минут. Я предоставлю текст и голос, от вас всё остальное. Делать нужно очень просто. Оплата 9000 руб.
Можете ознакомиться с текстом.
Показывайте в каком стиле собираетесь делать и ссылку на вашу анимацию.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
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