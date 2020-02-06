Анимация мультфильма

Нужно сделать мультфильм на 7 минут. Я предоставлю текст и голос, от вас всё остальное. Делать нужно очень просто. Оплата 9000 руб.

Можете ознакомиться с текстом.

Показывайте в каком стиле собираетесь делать и ссылку на вашу анимацию.

Возможно долгосрочное сотрудничество.