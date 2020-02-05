Видеообложка сингла (3D)

Смотри на прилагающийся эскиз.

Идея для видео такая:

Изначально в кадре видно только то место, где сейчас горит огненная надпись. Только там в начале ролика ничего еще не горит.

В кадр слева входят 5 человек, кто-то несет лопаты или тяпки, кто-то канистры с бензином. Люди с тяпками идут чертить этими тяпками траншеи в виде огромной надписи "Ай я е" на земле на этой поляне, чтобы можно было в эти траншеи налить бензин и потом поджечь. А те, кто несут канистры, расставляют их по периметру надписи, потом возвращаются за кадр слева экрана и несут еще канистры, ну штук 8-10 всего, и если у них останется время, пока другие мужчины чертят надпись - могут покурить например, или начать помогать копать траншеи в виде надписи. При этом "камера оператора" в течение всего видео по-тихоньку отодвигается, то есть как бы уменьшается зум. и на определенном этапе становится видно, что эти пятеро приехали на белом джипе Land Cruiser Prado 150, у которого открыт багажник, откуда они и таскали канистры и тяпки.

Когда все траншеи будут готовы - все пятеро начинают заливать с разных концов бензин из канистр в траншеи. машина тем временем становится видимой целиком. Когда выльют все канистры, пусть отойдут к машине, а один человек сядет за руль и чуть отъедет в сторону от потенциального огня.

потом он же (кто джип отгонял чуть в сторону) зажжет спичку и бросит в траншею, после чего вспыхнет вся надпись.

Все пятеро чуток постоят посмотрят на огонь и быстро сядут в джип и поедут в гору - маршрут джипа так же есть в прикреплении.

Главная фишка всего ролика должна заключаться в том, что изначально видно только маленький кусочек картины, только часть поляны, на которой предстоит начертить огненную надпись, но по мере развития событий камера равномерно, поступательно отдаляется, и только постепенно зритель увидит всю картину целиком, и то, куда эти пятеро поехали)

При должной реализации замысла - должно получиться следующее.

Постепенная смена акцента в кадре на более крупные объекты - дает динамику.

Следуя этой логике смены акцентов, Мы в начале джип не показываем, так как он большой объект по отношению к людям. Джип постепенно входит в кадр по мере отъезжания камеры.

Получаются этапы в акцентах:

1. уровень людей, тяпок, канистр - объекты первого уровня.

2. по мере уменьшения объектов первого уровня возникает второй уровень объектов: большой машины и больших огненных букв.

3. По мере уменьшения объектов второго уровня (камера отдаляется - огненная надпись уменьшается, машина уезжает в даль и уменьшается тоже) возникает уровень гигантской горы в центре.

С надписью Subbota можно подумать, как вариант можно рассмотреть, что пролетает какой-нибудь падающий метеор и из следа его вхождения в атмосферу плавно вырастают буквы надписи.