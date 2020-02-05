Анимация животного в 3D MAX

АнимацияЗакрыт5 заявок228 просмотров
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Нужна скелетная анимация готовой модели, прыжок с последующим взрывом. Длительность 5 сек. 

4 года назад
guest_15808901142996
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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