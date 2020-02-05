Анимация животного в 3D MAX

Требуется сделать превью видео в виде анимации к каналу, основной сюжет: Чиновник-жулик ворует у бабушки пенсию (или у многодетной матери пособие), появляется красный бык разгоняется и наматывает (или бьет) рогами чиновника, момент удара можно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна скелетная анимация готовой модели, прыжок с последующим взрывом. Длительность 5 сек.
- Похожие заказы
- Анимация11 заявокЗакрыт4 года назад
Посмотри, пожалуйста, надо ролик анимационный сделать, чтобы были указаны такие пункты: [url=https://docs.google.com/document/d/14wfblqywSh36HK7hZwS413UbE8lWYnDf2k4otGnPIvE/edit?usp=sharing]Пункты описания, которые должны присутствовать в ролике.[/url]Анимация9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Такое делаетеАнимация2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Здравствуйте нам нужен маргетинговый дизайн для боксёрской компании! Или видео ролик в 3 d анимации! Без предоплаты и безопасных сделок через сайт, мы ищем толкогового специалиста которые даст идеи! По идеи с видео цену обсудим!Анимация1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $30
Нужна помощь в завершении фан-фильма по настольной игре "Тайны Аркхэма" (по Вселенной Г.Ф.Лавкрафта). - Ноги персонажа обвивают ожившие ветви деревьев/растений. Примерно 150 кадров Проект некоммерческий. Гонорар символический. С нашей стороны указание в титрах фильма, посты благодарности в ...Анимациянет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать красивую анимацию с грамотно подобранной музыкой без авторских прав, на 30 секунд для вечных роз в колбе. Видео нужно в 3ех разрешения: 1080x1080, 1080x1920, 1080x607. . Сценарий: Вступление: СТОП! Ты ведь всерьёз не думаешь купить обычные цветы, ...Анимация12 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 54 готовых баннера в Фигме. Нужно сделать анимацию, примерно как гифке, но [b]с соблюдением требований [/b][b]ЯД и GA к рекламным баннерам. [/b] В два этапа: 1. Сделать один баннер (49, Венский университет искусств) - добавить рамку (1 пикс) ...Анимация6 заявокЗакрыт4 года назад
Анимационная заставка под музыкальное youtube шоу !Анимация14 заявокЗакрыт4 года назад
!!!!!!!!!!!!!!!!!Бюджет по Согласованию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ищем опытного и креативного дизайнера для РЕГУЛЯРНЫХ проектов. Обязательно портфолио с соотвествующими примерами работ Есть 9 логотипов и нужно сделать для каждого из них короткую анимацию до 7 сек по определенному сценарию. Например, Во вложении 2 Логотипа ...Анимация17 заявокЗакрыт4 года назад
Текст:хай свами али ли блогер Анимационный трейлер моего канала Крч так я жил в селе и был на веселе мне сказала мама будем переезжать в город Ну мы продали дом заплатили за коммуналку Которая 3 года не платилась Ну мы ...Анимация2 заявкиЗакрыт4 года назад