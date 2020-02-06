Доброго времени суток, нужен специалист, который сможет сделать анимацию подобного плана. [url=https://www.youtube.com/watch?v=y9soG0XB-dc]https://www.youtube.com/watch?v=y9soG0XB-dc[/url] Видео должно быть примерно до 2:30 минут. Требуется максимально простая, но одновременно интересная анимация. Пожалуйста, напишите вашу желаемую оплату и мы сможем обсудить дальнейшую работу над ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Но динамичную
Пример работы
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