Видео-анимация

Здравствуйте, Алексей!

Меня зовут Елена. Я работаю в области биологии и медицины. Мне нужны 7-10 минутные анимационные ролики, которые раскрывали бы анатомическое строение отбельных органов.

Вы бы взялись за это? И сколько это будет стоить?

С уважением