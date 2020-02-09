Видео-анимация

АнимацияЗакрыт5 заявок224 просмотра
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Здравствуйте, Алексей!

Меня зовут Елена. Я работаю в области биологии и медицины. Мне нужны 7-10 минутные анимационные ролики, которые раскрывали бы анатомическое строение отбельных органов.

Вы бы взялись за это? И сколько это будет стоить?

С уважением

4 года назад
guest_15812590112659
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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