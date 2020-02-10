Детское видео с яркими фуражами и основной историей

Много футажа и детских звуков, много детской музыки. Делать как сказку. Откорректировать цвета на более яркие.

сюжет: Кейси поехала покупать машину, долго выбирала и пробывала и наконец нашла подходящую, Мама на ней поездила но Кейси решила выбрать другую, самую лучшую, маленькую и детскую, Конец.