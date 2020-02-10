Детское видео с яркими фуражами и основной историей

Для первого фрагмента - продолжительностью 15 сек, нужно создать из предоставленного материала (Aİ файл в слоях) динамическую иконку обозначающую город. Фрагмент начинается с появление карты страны, потом начинается появление городов, а именно анимированная иконка с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Много футажа и детских звуков, много детской музыки. Делать как сказку. Откорректировать цвета на более яркие.
сюжет: Кейси поехала покупать машину, долго выбирала и пробывала и наконец нашла подходящую, Мама на ней поездила но Кейси решила выбрать другую, самую лучшую, маленькую и детскую, Конец.
- Похожие заказы
- Анимация8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Алексей! Меня зовут Елена. Я работаю в области биологии и медицины. Мне нужны 7-10 минутные анимационные ролики, которые раскрывали бы анатомическое строение отбельных органов. Вы бы взялись за это? И сколько это будет стоить? С уважениемАнимация5 заявокЗакрыт4 года назад
- $140
Нужно сделать мультфильм на 7 минут. Я предоставлю текст и голос, от вас всё остальное. Делать нужно очень просто. Оплата 9000 руб. Можете [url=https://drive.google.com/open?id=1dkf7rsvYSMZxczdVSNwbgS8UFT9Mtgsp4N3r62SAoYw]ознакомиться с текстом[/url]. Показывайте в каком стиле собираетесь делать и ссылку на вашу анимацию. Возможно ...Анимация3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, коллеги, мне необходим ролик из 3-х слайдов. Сделать необходимо за сегодня. Максимум - за до завтра. Слайды в PSD по слоям. Ролик на 15 сек. Слайды меняются "поэлементно" висят примерно по 5 сек Нужно сделать ...Анимация10 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Но динамичную [url=/users/diana8vasilyeva/portfolio/animatciya-39/2d-animatciya-2301435/]Пример работы[/url]Анимация8 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, нужен специалист, который сможет сделать анимацию подобного плана. [url=https://www.youtube.com/watch?v=y9soG0XB-dc]https://www.youtube.com/watch?v=y9soG0XB-dc[/url] Видео должно быть примерно до 2:30 минут. Требуется максимально простая, но одновременно интересная анимация. Пожалуйста, напишите вашу желаемую оплату и мы сможем обсудить дальнейшую работу над ...Анимация4 заявкиЗакрыт4 года назад
Смотри на прилагающийся эскиз. Идея для видео такая: Изначально в кадре видно только то место, где сейчас горит огненная надпись. Только там в начале ролика ничего еще не горит. В кадр слева входят 5 человек, кто-то несет лопаты ...Анимация3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна скелетная анимация готовой модели, прыжок с последующим взрывом. Длительность 5 сек.Анимация5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать превью видео в виде анимации к каналу, основной сюжет: Чиновник-жулик ворует у бабушки пенсию (или у многодетной матери пособие), появляется красный бык разгоняется и наматывает (или бьет) рогами чиновника, момент удара можно сделать ...Анимация11 заявокЗакрыт4 года назад
Посмотри, пожалуйста, надо ролик анимационный сделать, чтобы были указаны такие пункты: [url=https://docs.google.com/document/d/14wfblqywSh36HK7hZwS413UbE8lWYnDf2k4otGnPIvE/edit?usp=sharing]Пункты описания, которые должны присутствовать в ролике.[/url]Анимация9 заявокЗакрыт4 года назад