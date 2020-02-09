Создание 2х анимированных видео фрагментов

Для первого фрагмента - продолжительностью 15 сек, нужно создать из предоставленного материала (Aİ файл в слоях) динамическую иконку обозначающую город. Фрагмент начинается с появление карты страны, потом начинается появление городов, а именно анимированная иконка с названием города. Города появляются в рандемайзном порядке, после того как последний город появился иконки городов соединяются друг с другом ломанными линиями, образую сеть передачи данных.

Во втором фрагменте продолжительностью 16 сек, из одного города в другой а далее в третий, мы отслеживаем динамическое появление ломанной линии и ее продвижение по маршруту. процесс сопровождает слайд шоу демонстрирующую работу на участке всего около 7-8 слайдов и справа и слева от появляющейся линии идут 2 счетчика один дней, другой километраж.

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