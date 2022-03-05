Создание анимационного рекламного ролика

$366
ВидеомонтажЗавершен1 заявка94 просмотра
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Требуется создать анимационный рекламный ролик для TravelBooking.kz продолжительностью 30 секунд. Подробности во вложенном брифе.

2 года назад
ancho_shaken
Аннат 
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$183
21 день
RUB
Ролик был сделан качественно и в срок. Исполнитель учитывал все мои комментарии при производстве, с терпением переделывал. Спасибо!
Я немного подвел клиента по срокам в связи с экономической ситуацией. Но он оказался адекватен и отнесся с пониманием. Спаибо за адекватность!
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