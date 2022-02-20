Вставить картинки в видео

ВидеомонтажЗакрыт35 заявок1013 просмотров
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Добрый день. Нужно просто вставить аватарки которые я скину в видос , за место лиц участников видео. 

https://youtu.be/nopWOC4SRm4

вот сам видос

интересует самая адекватная цена

2 года назад
guest_16453853957311
2 года в сервисе
Был
2 года назад