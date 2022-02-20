Вставить картинки в видео

Всем привет! У меня есть время от времени халтурка по работе с видео. Нужен человек, который сможет помогать мне выполнять такие задачи. Сейчас задача такая: - есть квадратное видео 1:1 - нужно его засунуть в формат 16:9 - по бокам где ...