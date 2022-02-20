Видео ролик - "Информация о компании"

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок768 просмотров
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Необходимо создать видео ролик описывающий саму компанию, преимущества работы нашей компании, особенности разработки мобильных приложений. Ролик нужно сделать в мультяшном стиле.

2 года назад
Plmobile
Павел 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва