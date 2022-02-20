Видео ролик - "Информация о компании"

Мы тестируем приложение на эмуляторе, для прохождения проверок порой требуется отправить видео, ниже выставленные требования. [b]Проблемы, с которыми мы сталкиваемся:[/b] 1. Тестирование на эмуляторах не поддерживается политикой системы безопасности приложений → нужно будет монтировать видео с ...
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Необходимо создать видео ролик описывающий саму компанию, преимущества работы нашей компании, особенности разработки мобильных приложений. Ролик нужно сделать в мультяшном стиле.
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