Монтаж видео для системы безопасности игрового приложения

Мы тестируем приложение на эмуляторе, для прохождения проверок порой требуется отправить видео, ниже выставленные требования.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся:

1. Тестирование на эмуляторах не поддерживается политикой системы безопасности приложений → нужно будет монтировать видео с игрой снятое на эмуляторе в видео снятое с телефоном в руке.

2. Срок подготовки видео

Я укажу примерный заложенный бюджет, буду рада, если вы предложите свою цену.

Требования:

1. Используйте мобильный телефон А, чтобы заснять процесс верификации на телефоне Б

2. Выключите и включите телефон Б

3. Переключитесь на мобильный интернет

4. Войдите в AliPay

5. Нажмите на пункт «Локация» - «Поделиться локацией»

6. Зайдите в приложение

7. Зайдите в любую игру

8. Выйдите из игры

9. Зайдите в Baidu

10. Выполните поиск своего IP-адреса

11. Переключитесь на Wi-Fi

12. Зайдите в WeChat

13. Нажмите на пункт «Локация» - «Поделиться локацией»

14. Зайдите в приложение

15. Зайдите в любую игру

16. Выйдите из игры

17. Зайдите в Baidu

18. Выполните поиск своего IP-адреса

Процесс записи видео прерывать нельзя. Скриншоты недействительны. Видео должно быть записано в течение 30 минут.