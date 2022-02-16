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Монтаж видео для системы безопасности игрового приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы тестируем приложение на эмуляторе, для прохождения проверок порой требуется отправить видео, ниже выставленные требования.
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся:
1. Тестирование на эмуляторах не поддерживается политикой системы безопасности приложений → нужно будет монтировать видео с игрой снятое на эмуляторе в видео снятое с телефоном в руке.
2. Срок подготовки видео
Я укажу примерный заложенный бюджет, буду рада, если вы предложите свою цену.
Требования:
1. Используйте мобильный телефон А, чтобы заснять процесс верификации на телефоне Б
2. Выключите и включите телефон Б
3. Переключитесь на мобильный интернет
4. Войдите в AliPay
5. Нажмите на пункт «Локация» - «Поделиться локацией»
6. Зайдите в приложение
7. Зайдите в любую игру
8. Выйдите из игры
9. Зайдите в Baidu
10. Выполните поиск своего IP-адреса
11. Переключитесь на Wi-Fi
12. Зайдите в WeChat
13. Нажмите на пункт «Локация» - «Поделиться локацией»
14. Зайдите в приложение
15. Зайдите в любую игру
16. Выйдите из игры
17. Зайдите в Baidu
18. Выполните поиск своего IP-адреса
Процесс записи видео прерывать нельзя. Скриншоты недействительны. Видео должно быть записано в течение 30 минут.
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