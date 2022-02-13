Необходимо создать клип с основными сюжетными моментами полнометражного фильма (жанр детектив), предварительно его посмотрев. Музыка может быть любой, но обязательно должна соответствовать динамичному сюжету. Продолжительность видеоролика от 2 до 3.5 минут.
Требуется актер (мужчина) для записи видео на тему интернет-бизнеса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен актер для записи видео по теме интернет-бизнеса.
Условия:
- Возраст от 27 до 50 лет (или внешность соответствующего возраста)
- Хорошо поставленная речь.
Подробнее в л.с. Цена договорная.
PS. При подаче заявки скидывайте любое свое фото для оценки внешности + любую аудиозапись голоса.
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