Требуется актер (мужчина) для записи видео на тему интернет-бизнеса

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки754 просмотра
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Нужен актер для записи видео по теме интернет-бизнеса.

Условия:

  • Возраст от 27 до 50 лет (или внешность соответствующего возраста)
  • Хорошо поставленная речь.
Нужно будет озвучить пару текстов разного размера + записать видео со своим лицом по сценарию.

Подробнее в л.с. Цена договорная.

PS. При подаче заявки скидывайте любое свое фото для оценки внешности + любую аудиозапись голоса.

2 года назад
logovach
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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